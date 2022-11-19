Анатолий Малыхин: «Федор обязательно должен одержать уверенную победу в реванше с Бейдером»

Боец ONE Анатолий Малыхин отреагировал на анонс поединка между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером.

«Федор набрал неплохую форму. Он максимально мотивирован, чтобы одержать победу в реванше.

В своем предыдущем поединке Емельяненко показал свою былую скорость, силу в руках и мощь. Федор - очень умный боец. Я думаю, что он сделал выводы из первого их противостояния.

Он обязательно должен одержать уверенную победу в реванше. Это будет поединок, которым он завершит свою профессиональную карьеру и будем болеть за «Последнего Императора».

Бейдер - хорош, но он ломается, когда чувствует достойный отпор и хороший прессинг. Будем болеть за Федора и ждать его победы», – сказал Малыхин.

Реванш Емельяненко и Бейдера 5 февраля возглавит 290.

Официально: Федор Емельяненко и Райан Бейдер проведут реванш 5 февраля

Федор Емельяненко: «Бой с Бейдером будет последним в моей карьере»