Анкалаев объяснил слова о нежелании драться в UFC: «Я сказал, что не хочу драться в Лас-Вегасе из-за судейства»
Топовый полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев заявил, что неправильно выразился после поединка с Яном Блаховичем: в интервью Джо Рогану россиянин заявил, что «не знает, будет ли выступать». Эти слова Магомеда восприняли как желание покинуть UFC.
«Мне хочется кое-что прояснить. После боя я сказал, что больше не хочу драться в этом городе из-за ужасного судейства.
Но я ничего не говорил о том, что не хочу выступать в UFC. Я бы хотел поблагодарить Дэйну Уайта и Мика Мэйнарда за предоставленный мне шанс», – написал Анкалаев в соцсетях.
Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»
Анкалаев – о судействе в бою с Блаховичем: «Я не знаю, что за судьи, их нужно проверить»
Комментарии