Усман Нурмагомедов может подраться в феврале-2026 с Альфи Дэвисом (Al Zullino)

Усман Нурмагомедов подерется с британским бойцом Альфи Дэвисом (20-5-1).

Бой может пройти на турнире PFL в Дубае в феврале-2026, сообщил инсайдер Al Zullino.

Ранее реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3 в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей и защитил пояс.

Спорная победа Усмана за титул: трижды засадил сопернику в пах, а один из судей отдал ему все раунды