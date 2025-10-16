Усман Нурмагомедов может подраться в феврале-2026 с Альфи Дэвисом (Al Zullino)
Усман Нурмагомедов подерется с британским бойцом Альфи Дэвисом (20-5-1).
Бой может пройти на турнире PFL в Дубае в феврале-2026, сообщил инсайдер Al Zullino.
Ранее реванш между Нурмагомедовым и Полом Хьюзом возглавил турнир PFL Champions Series 3 в Дубае. Нурмагомедов победил единогласным решением судей и защитил пояс.
Спорная победа Усмана за титул: трижды засадил сопернику в пах, а один из судей отдал ему все раунды
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Al Zullino
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости