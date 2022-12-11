Гаджиев – о ничьей в бою Анкалаева и Блаховича: «К судьям из UFC все больше вопросов»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке за титул в полутяжелом весе между и Яном Блаховичем.

Бой завершился вничью раздельным решением судей, несмотря на значительное преимущество россиянина в финальных раундах.

«Хороший опыт для Магомеда, он сделает еще один заход на пояс и заберет его. Это совсем другие бои, не стал бы считать этот результат плохим исходом для Магомеда.

К судьям из UFC все больше вопросов, ограбление точно было сегодня в бою британца Пэдди Пимблетта», – сказал Камил.

Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»

Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»