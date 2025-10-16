Мурат Гассиев подерется с Кубратом Пулевым 12 декабря

Мурат Гассиев проведет следующий бой 2 декабря в Дубае.

Регулярный чемпион WBA в супертяжелом весе Кубрат Пулев (32-3, 14 КО) подписал контракт на бой против Мурата Гассиева (32-2, 25 КО).

В августе Гассиев победил американца Джереми Милтона на турнире в Майами. На счету 31‑летнего россиянина 32 победы и два поражения.

44-летний Пулев провел последний бой в декабре-2024, победив Мануэля Чарра. На счету болгарина 32 победы и три поражения.

