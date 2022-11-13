Чендлер вызвал Конора на бой: «Вернись к своей первой любви, выйди в октагон»

Рейтинговый легковес UFC Майкл Чендлер заявил, что хочет провести поединок против , который еще не вернулся после травмы, полученной в бою с .

«Давай скорее, мужик. Мы все знаем, что бои – это его первая любовь. Ровно шесть лет назад, 13 ноября 2016 года, он стал двойным чемпионом, и это было потрясающе.

Он легенда этого спорта, самая большая звезда. Если раньше мы соревновались с Bentley, Bugatti, лодками, многомиллионными компаниями по производству виски, то теперь к этому добавились красные дорожки, яркие вспышки и огромные экраны Голливуда.

Но вернись к своей первой любви, Конор, выйди со мной в этот октагон», – сказал Чендлер.

Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер

Порье – Чендлеру после поединка: «Я боялся с тобой биться. Этот страх подпитывал меня»