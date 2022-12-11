Судейские карточки в бою Анкалаева и Блаховича: двое отдали Яну три раунда из пяти, Магомеда от поражения спас пятый раунд

В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир 282, в главном событии которого состоялся поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и . Бой завершился вничью раздельным решением судей.

Поединок за пределами клетки обслуживали судьи Майк Белл, Дерек Клири и Сол Д’Амато.

Белл отдал победу Блаховичу со счетом 48-47, насчитав победу Яна в первых трех раундах.

Клири посчитал, что сильнее был Анкалаев: он отдал победу Магомеду в последних трех раундах, при этом в пятом раунде насчитав 10-8 в пользу россиянина.

Д’Амато назначил такой же счет по итогам последней пятиминутки. При этом он отдал первые три раунда Блаховичу со счетом 10-9.

Анкалаев – о ничьей в бою с Блаховичем: «Я выиграл, но мне почему-то не дали пояс. Что это вообще такое?»

Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»