Судейские карточки в бою Анкалаева и Блаховича: двое отдали Яну три раунда из пяти, Магомеда от поражения спас пятый раунд
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC 282, в главном событии которого состоялся поединок за вакантный титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым. Бой завершился вничью раздельным решением судей.
Поединок за пределами клетки обслуживали судьи Майк Белл, Дерек Клири и Сол Д’Амато.
Белл отдал победу Блаховичу со счетом 48-47, насчитав победу Яна в первых трех раундах.
Клири посчитал, что сильнее был Анкалаев: он отдал победу Магомеду в последних трех раундах, при этом в пятом раунде насчитав 10-8 в пользу россиянина.
Д’Амато назначил такой же счет по итогам последней пятиминутки. При этом он отдал первые три раунда Блаховичу со счетом 10-9.
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