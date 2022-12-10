Адесанья про бой Блахович – Анкалаев: «Опыт Яна поможет ему пройти через это»
Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от боя между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«В этом поединке я ставлю на Яна. Думаю, опыт Блаховича поможет ему пройти через это.
Анкалаев выглядит как зверь, но у всех есть лимит. Если его к нему подтолкнуть, он сломается», – считает Адесанья.
Бой Анкалаева и Блаховича за вакантный титул в полутяжелом весе состоится 11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.
Магомед Анкалаев против Яна Блаховича: титульный бой на UFC 282. Онлайн-трансляция
Анкалаев – стальной дагестанец, который может стать чемпионом UFC. Но в дебюте он проиграл шотландскому учителю за секунду до конца
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