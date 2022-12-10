Виталий Слипенко про бой Анкалаев – Блахович: «Думаю, скоро наши все заберут пояса»

Боец ACA Виталий Слипенко дал прогноз на бой и за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.

«Я думаю, скоро наши все заберут пояса. Главное, чтобы Магомед не перегорел, потому что все уже ждут, когда он станет чемпионом.

У него есть все для победы, и на 95 процентов он должен ее одержать, а пять процентов оставлю на погрешность, которая всегда есть», – считает Слипенко.

Бой Анкалаева и Блаховича состоится 11 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе.

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