Вадиму Немкову не заплатили миллион за победу в Гран-при Bellator: «Может, они будут так и лежать на каком-то счете в Америке, и так там и останутся»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Гран-при полутяжеловесов Bellator Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил, что ему пока не заплатили миллион за победу в Гран-при.

«Мне еще не пришли деньги за победу. Вообще не знаю, что там.

Может, они будут так и лежать на каком-то счете в Америке, и так там и останутся. Пока не планирую их тратить, я же их не вижу у себя. Как придут, можно будет задуматься», – сказал Немков.

В финале Гран-при Немков победил Кори Андерсона.

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