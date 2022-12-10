Вадиму Немкову не заплатили миллион за победу в Гран-при Bellator: «Может, они будут так и лежать на каком-то счете в Америке, и так там и останутся»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил, что ему пока не заплатили миллион за победу в Гран-при.
«Мне еще не пришли деньги за победу. Вообще не знаю, что там.
Может, они будут так и лежать на каком-то счете в Америке, и так там и останутся. Пока не планирую их тратить, я же их не вижу у себя. Как придут, можно будет задуматься», – сказал Немков.
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