Немков после победы над Андерсоном: «В реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков дал комментарий после победы над Кори Андерсоном.

«Я был хорошо подготовлен. Я не отвлекался и держал очень высокий темп.

Как я уже сказал, в реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили», – сказал Немков.

В финале Гран-при на турнире Bellator 288 Немков победил Андерсона единогласным решением судей.

Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator