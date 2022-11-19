Немков после победы над Андерсоном: «В реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков дал комментарий после победы над Кори Андерсоном.
«Я был хорошо подготовлен. Я не отвлекался и держал очень высокий темп.
Как я уже сказал, в реваншах я никогда не проигрываю, а вы, ребята, мне не верили», – сказал Немков.
В финале Гран-при на турнире Bellator 288 Немков победил Андерсона единогласным решением судей.
Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator
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