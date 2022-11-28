Бой Немкова и Ромеро может быть перенесен. Россиянину нужно больше времени для восстановления после победы над Андерсоном

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Поединок чемпиона Bellator в полутяжелом весе Вадима Немкова и кубинца Йоэля Ромеро может не состояться 4 февраля.

Как сообщили в команде россиянина, бойцу нужно больше времени для восстановления после победы над Кори Андерсоном в финале Гран-при.

«Поединок может и не состояться 4 февраля. Вадим сейчас проводит процедуры восстановления после боя против Кори Андерсона. Дата поединка может измениться», – сообщили в команде.

19 ноября Немков победил Андерсона единогласным решением судей.

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