Бой Немкова и Ромеро может быть перенесен. Россиянину нужно больше времени для восстановления после победы над Андерсоном

Поединок чемпиона Bellator в полутяжелом весе и кубинца может не состояться 4 февраля.

Как сообщили в команде россиянина, бойцу нужно больше времени для восстановления после победы над Кори Андерсоном в финале Гран-при.

«Поединок может и не состояться 4 февраля. Вадим сейчас проводит процедуры восстановления после боя против Кори Андерсона. Дата поединка может измениться», – сообщили в команде.

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