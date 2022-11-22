У Немкова закончился контракт с Bellator: «Если мне предложат новые условия, то останусь в лиге»

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что ждет переговоров с промоушеном о новом контракте.

«Сейчас Bellator должен предложить новые условия, если они будут, останусь в этой лиге. Одна история, когда интерес идет от тебя, и другая – когда в тебе заинтересована лига. Время покажет», – сказал Немков.

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