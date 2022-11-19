Вадим Немков победил Кори Андерсона и выиграл Гран-при Bellator

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В Чикаго состоялся турнир Bellator 288, в главном событии которого прошел финальный бой Гран-при полутяжеловесов между Вадимом Немковым и Кори Андерсоном.

Победу единогласным решением судей одержал россиянин. Немков стал победителем Гран-при и получит один миллион долларов. 

Напомним, первый поединок между американцем и россиянином был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного столкновения головами.

Немков в третий раз защитил титул Bellator в полутяжелом весе. Следующим соперником россиянина станет Йоэль Ромеро, бой пройдет 5 февраля на Bellator 290. 

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