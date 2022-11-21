Вадим Немков подарил чек на миллион, выигранный в Гран-при, болельщику

Чемпион Bellator в полутяжелом весе сообщил, что не стал привозить чек за победу в Гран-при в Россию.

— Вадим, где большая табличка с миллионом?

— Оставили, слишком большая. Без нее много сумок, пришлось оставить в США.

— Что стало с чеком? Подарили?

— Да, фанату. Мы выезжали из гостиницы чуть раньше времени. К нам подошли фанаты. Подарил чек кому-то из них.

В финале Гран-при Bellator Немков победил единогласным решением судей и выиграл миллион долларов.

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