Вадим Немков подарил чек на миллион, выигранный в Гран-при, болельщику
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков сообщил, что не стал привозить чек за победу в Гран-при в Россию.
— Вадим, где большая табличка с миллионом?
— Оставили, слишком большая. Без нее много сумок, пришлось оставить в США.
— Что стало с чеком? Подарили?
— Да, фанату. Мы выезжали из гостиницы чуть раньше времени. К нам подошли фанаты. Подарил чек кому-то из них.
В финале Гран-при Bellator Немков победил единогласным решением судей Кори Андерсона и выиграл миллион долларов.
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