Майкл Чендлер: «Конор имеет право отсиживаться столько, сколько нужно»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер высказался о долгом простое Конора Макгрегора, который получил серьезную травму во время последнего поединка с Дастином Порье в июле 2021-го.

«Здесь речь о переломе ноги. Вайдман и Конор пережили хирургическое вмешательство.

Очевидно, что я вызываю Конора. Хочу ли я драться с Конором, считаю ли я, что это будет самым большим боем в ММА? В этом нет сомнений.

Считаю, что Конор имеет право отсиживаться столько, сколько нужно.

Конечно, для UFC лучше, когда он дерется и является активным, но ему нужно время на восстановление. Поэтому я вернусь к вопросу нашего поединка, когда он поправится», – сказал Чендлер.

Гейджи отказался от боя с Физиевым. Джастин хочет дождаться возвращения Конора

Оливейра хочет выйти на Конора после боя с Махачевым: «Это единственная причина, почему я решил драться с Исламом»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные