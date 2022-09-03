Майкл Чендлер: «Конор имеет право отсиживаться столько, сколько нужно»

Легковес UFC Майкл Чендлер высказался о долгом простое , который получил серьезную травму во время последнего поединка с Дастином Порье в июле 2021-го.

«Здесь речь о переломе ноги. Вайдман и Конор пережили хирургическое вмешательство.

Очевидно, что я вызываю Конора. Хочу ли я драться с Конором, считаю ли я, что это будет самым большим боем в ММА? В этом нет сомнений.

Считаю, что Конор имеет право отсиживаться столько, сколько нужно.

Конечно, для UFC лучше, когда он дерется и является активным, но ему нужно время на восстановление. Поэтому я вернусь к вопросу нашего поединка, когда он поправится», – сказал Чендлер.

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