Порье про четвертый бой с Конором: «Никогда не говори никогда»

Легковес UFC Дастин Порье оценил вероятность подраться с в четвертый раз.

«Не уверен, что может состояться еще один бой с Макгрегором. Но в этом виде спорта никогда не знаешь наверняка.

Неясно, когда вернется Конор и в какой весовой категории захочет выступать. Никогда не говори никогда, но в ближайшем будущем не вижу перспективы, что наш бой состоится.

Я дрался с ним три раза, и теперь хочу добраться до титула», – сказал Порье.

13 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке Порье подерется с .

Майкл Чендлер: «После того, как я выполню свою работу в бою с Порье, все захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо»

Порье не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Чендлером: «В этом виде спорта, особенно в легком весе, ничего неясно»