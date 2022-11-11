Порье про четвертый бой с Конором: «Никогда не говори никогда»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор UFC 281 Порье - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дастин Порье оценил вероятность подраться с Конором Макгрегором в четвертый раз.

«Не уверен, что может состояться еще один бой с Макгрегором. Но в этом виде спорта никогда не знаешь наверняка.

Неясно, когда вернется Конор и в какой весовой категории захочет выступать. Никогда не говори никогда, но в ближайшем будущем не вижу перспективы, что наш бой состоится.

Я дрался с ним три раза, и теперь хочу добраться до титула», – сказал Порье.

13 ноября на UFC 281 в Нью-Йорке Порье подерется с Майклом Чендлером.

Майкл Чендлер: «После того, как я выполню свою работу в бою с Порье, все захотят увидеть противостояние американской борьбы и дагестанского самбо»

Порье не уверен, что получит титульный бой в случае победы над Чендлером: «В этом виде спорта, особенно в легком весе, ничего неясно»

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