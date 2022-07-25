Майкл Чендлер: «Нам нужен здоровый Конор, поэтому ему не надо торопиться»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Майкл Чендлер объяснил, почему не торопится вызывать на бой экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора.

«Я вызывал его в уважительной манере, я говорил: «Эй, Конор, подеремся, когда ты будешь готов вернуться, когда бы это ни было».

Пусть он на 100% залечит свою ногу. Смешанные единоборства и UFC становятся лучше, когда у них есть Конор Макгрегор.

Нам в октагоне нужен здоровый Конор, поэтому ему не надо торопиться. Посмотрим, когда он вернется», – сказал Чендлер.

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