Майкл Чендлер: «Нам нужен здоровый Конор, поэтому ему не надо торопиться»

Легковес UFC Майкл Чендлер объяснил, почему не торопится вызывать на бой экс-чемпиона двух дивизионов .

«Я вызывал его в уважительной манере, я говорил: «Эй, Конор, подеремся, когда ты будешь готов вернуться, когда бы это ни было».

Пусть он на 100% залечит свою ногу. Смешанные единоборства и UFC становятся лучше, когда у них есть Конор Макгрегор.

Нам в октагоне нужен здоровый Конор, поэтому ему не надо торопиться. Посмотрим, когда он вернется», – сказал Чендлер.

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