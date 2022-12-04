Фьюри вызвал на бой Усика. Украинец был в Лондоне на поединке Тайсона с Чисорой

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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над Дереком Чисорой на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Поединок закончился в 10-м раунде после остановки рефери.

После боя Фьюри назвал Чисору настоящим воином и вызвал на бой чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика. Украинец сидел в первом ряду с Джо Джойсом и Энтони Ярдом.

«Усик, мусор, ты следующий, ты следующий!» – сказал Фьюри.

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