Коэффициенты на UFC 282, ставки, кто фавориты в боях 11 декабря
11 декабря пройдет UFC 282, в главном событии которого российский боец Магомед Анкалаев проведет поединок против экс-чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича за вакантный титул дивизиона
В со-главном событии турнира британец Пэдди Пимблетт подерется против американца Джареда Гордона.
Коэффициенты UFC 282
Магомед Анкалаев – Ян Блахович
- Анкалаев — 1.31
- Блахович — 3.45
- Анкалаев — 1.28
- Блахович — 3.85
- Анкалаев — 1.25
- Блахович — 4.00
- Анкалаев — 1.31
- Блахович — 3.42
Пимблетт – Годрон
- Пимблетт — 1.38
- Гордон — 3.10
- Пимблетт — 1.38
- Гордон — 3.00
- Пимблетт — 1.30
- Гордон — 3.50
- Анкалаев — 1.31
- Блахович — 3.28
Тилл — Де Плесси
- Де Плесси — 1.55
- Тилл — 2.48
- Де Плесси — 1.54
- Тилл — 2.50
- Де Плесси — 1.55
- Тилл — 2.45
- Де Плесс- 1.58
- Тилл — 2.36
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Где смотреть Анкалаев – Блахович
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