Коэффициенты на UFC 282, ставки, кто фавориты в боях 11 декабря

11 декабря пройдет UFC 282, в главном событии которого российский боец Магомед Анкалаев проведет поединок против экс-чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича за вакантный титул дивизиона

В со-главном событии турнира британец Пэдди Пимблетт подерется против американца Джареда Гордона.

Коэффициенты UFC 282

Магомед Анкалаев – Ян Блахович

Winline

Анкалаев — 1.31

Блахович — 3.45

Олимпбет

Анкалаев — 1.28

Блахович — 3.85

Лига Ставок

Анкалаев — 1.25

Блахович — 4.00

1Xставка

Анкалаев — 1.31

Блахович — 3.42

Пимблетт – Годрон

Winline

Пимблетт — 1.38

Гордон — 3.10

Олимпбет

Пимблетт — 1.38

Гордон — 3.00

Лига Ставок

Пимблетт — 1.30

Гордон — 3.50

1Xставка

Анкалаев — 1.31

Блахович — 3.28

Тилл — Де Плесси

Winline

Де Плесси — 1.55

Тилл — 2.48

Олимпбет

Де Плесси — 1.54

Тилл — 2.50

Лига Ставок

Де Плесси — 1.55

Тилл — 2.45

1Xставка

Де Плесс- 1.58

Тилл — 2.36

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