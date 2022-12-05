Коэффициенты на UFC 282, ставки, кто фавориты в боях 11 декабря

Теги UFC UFC 282 Прогнозы на бои Бокс/MMA/UFC

11 декабря пройдет UFC 282, в главном событии которого российский боец Магомед Анкалаев проведет поединок против экс-чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича за вакантный титул дивизиона

В со-главном событии турнира британец Пэдди Пимблетт подерется против американца Джареда Гордона.

Коэффициенты UFC 282

Магомед Анкалаев – Ян Блахович

Winline

  • Анкалаев — 1.31
  • Блахович — 3.45

Олимпбет

  • Анкалаев — 1.28
  • Блахович — 3.85

Лига Ставок

  • Анкалаев — 1.25
  • Блахович — 4.00

1Xставка

  • Анкалаев — 1.31
  • Блахович — 3.42

Пимблетт – Годрон

Winline

  • Пимблетт — 1.38
  • Гордон — 3.10

Олимпбет

  • Пимблетт — 1.38
  • Гордон — 3.00

Лига Ставок

  • Пимблетт — 1.30
  • Гордон — 3.50

1Xставка

  • Анкалаев — 1.31
  • Блахович — 3.28

Тилл — Де Плесси

Winline

  • Де Плесси — 1.55
  • Тилл — 2.48

Олимпбет

  • Де Плесси — 1.54
  • Тилл — 2.50

Лига Ставок

  • Де Плесси — 1.55
  • Тилл — 2.45

1Xставка

  • Де Плесс- 1.58
  • Тилл — 2.36

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