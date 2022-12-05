UFC 282 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
11 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 282, в рамках которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.
Где и во сколько смотреть UFC 282?
Турнир в Лас-Вегасе начнется в 01:30 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 06:00, главный бой — не раньше 08:00. Посмотреть UFC 282 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».
Кард UFC 282
Помимо Блаховича и Анкалаева, в мейнкарде встретятся Пэдди Пимблет и Джаред Гордон, Робби Лоулер и Сантьяго Понсиниббио, Даррен Тилл и Дрикус Дю Плесси, Брайс Митчелл и Илия Топурия.
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