UFC 282 все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

11 декабря в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC 282, в рамках которого пройдет бой за титул в полутяжелом весе между и .

Где и во сколько смотреть UFC 282?

Турнир в Лас-Вегасе начнется в 01:30 по московскому времени. Основной кард пройдет не раньше 06:00, главный бой — не раньше 08:00. Посмотреть UFC 282 можно на официальной платформе UFC Fight Pass. Также трансляцию проведут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец».

Кард UFC 282

Помимо Блаховича и Анкалаева, в мейнкарде встретятся и Джаред Гордон, и Сантьяго Понсиниббио, Даррен Тилл и Дрикус Дю Плесси, Брайс Митчелл и .