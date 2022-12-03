Где смотреть UFC 282 Анкалаев — Блахович: во сколько прямая трансляция 11 декабря

Ночью 11 декабря на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В титульном событии состоится схватка между Яном Блаховичем и Маомедом Анкалаевым. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2007 году, а на сегодняшний день в его активе 29 побед и 9 поражений. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 14 мая этого года против Александра Ракича. В этом бою Ян Блахович одержал победу техническим нокаутом.

Магомед Анкалаев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. С 2014 года является профессиональным бойцом, за это время на счету спортсмена 18 побед и всего 1 проигрыш. Его предыдущий бой был проведен 30 июля этого года в схватке с Энтони Смитом. В этом бою Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом.

Где смотреть UFC 282 Анкалаев – Блахович