Во сколько UFC 282 Анкалаев — Блахович, время начала основного карда 11 декабря
Ночью 11 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. В титульном бою состоится схватка между Яном Блаховичем и Маомедом Анкалаевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.
Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2007 году, а на сегодняшний день в его активе 29 побед и 9 поражений. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 14 мая этого года против Александра Ракича. В этом бою Ян Блахович одержал победу техническим нокаутом.
Магомед Анкалаев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 8 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 18 побед и 1 проигрыш. На данный момент он находится на 3 строчке официального рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 30 июля этого года, его противником был Энтони Смит. В этой схватке Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом.
Во сколько смотреть UFC 282
- начало турнира в 01:30 по мск
- начало прелимов в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
Комментарии