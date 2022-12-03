Во сколько UFC 282 Анкалаев — Блахович, время начала основного карда 11 декабря

Ночью 11 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. В титульном бою состоится схватка между Яном Блаховичем и Маомедом Анкалаевым. Бойцам предстоит сразиться за титул чемпиона мира в полутяжелом весе.

Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). Свою карьеру профессионального бойца начал в 2007 году, а на сегодняшний день в его активе 29 побед и 9 поражений. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 14 мая этого года против Александра Ракича. В этом бою Ян Блахович одержал победу техническим нокаутом.

Магомед Анкалаев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. На протяжении 8 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца, за это время на его счету 18 побед и 1 проигрыш. На данный момент он находится на 3 строчке официального рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Предыдущий бой спортсмена был проведен 30 июля этого года, его противником был Энтони Смит. В этой схватке Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом.

Во сколько смотреть UFC 282