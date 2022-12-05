Прогноз на UFC 282 Анкалаев — Блахович, Пимблетт — Гордон: коэффициенты, кто победит 11 декабря

11 декабря пройдет UFC 282, где в главном событии россиянин Магомед Анкалаев проведет поединок против экс-чемпиона полутяжелого веса Яна Блаховича за вакантный титул дивизиона.

В со-главном событии турнира новоиспеченная звезда промоушена Пэдди Пимблетт подерется против Джареда Гордона.

Представляем вашему вниманию прогноз на самые интересные поединки турнира.

Осторожный Анкалаев будет миксовать ударку с борьбой и обыграет соперника единогласным решением. Хоть тут не стоит исключать и вероятность нокаута. За пять раундов легко провести необходимые серии, чтобы не оставлять работу судьям.

Прогноз на бой Анкалаев — Блахович: победа Анкалаева.

Пимблетт — Гордон

Гордон, при всем уважении, выглядит проходным соперником для Пимблетта. Очередной противник, который проводит поединки преимущественно в стойке. Пэдди, как и прежде, должен немного «попрыгать» с ним в стойке, а затем перевести и ярко финишировать – стандартный сценарий Уайта для британца

Прогноз на бой Пимблеетт — Гордон: досрочная победа Пимблетта.

Тилл — Де Плесси

Очень конкурентный бой. Де Плесси – вообще не подарок для Тилла: он хорош в стойке (7 нокаутов), но еще более мастеровит в партере (8 сабмишенов). Даррен в последние время откровенно сдал. Если тренировки с Чимаевым не дали результат, чего легко можно ожидать, то здесь скорее видна победа Дрикуса.

Прогноз на бой Тилл — Де Плесси: досрочная победа Де Плесси.

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Коэффициенты на UFC 282

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Во сколько UFC 282

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Во сколько бой Анкалаев – Блахович

Где смотреть бой Анкалаев – Блахович