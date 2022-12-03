Кард UFC 282 Анкалаев — Блахович, участники, кто дерется 11 декабря, весь список бойцов
Ночью 11 декабря на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В главном событии состоится схватка за титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Маомедом Анкалаевым.
Кард UFC 282:
- Ян Блахович vs Магомед Анкалаев
- Пэдди Пимблетт vs Джаред Гордон
- Сантьяго Понзиниббио vs Робби Лоулер
- Даррен Тилл vs Дрикус Дю Плесси
- Брайс Митчелл vs Илия Топурия
- Эдмен Шахбазян vs Далча Лунгиамбула
- Билли Куарантилло vs Александр Эрнандес
- Тиджей Браун vs Эрик Сильва
- Жаирзиньо Розенстрайк vs Крис Дакас
- Крис Кёртис vs Хоакин Бакли
- Даниэль Да Силва vs Винициус Сальвадор
- Джей Перрин vs Рауль Росас
- Овинс Сент Прю vs Антонио Троколи
- Камерон Саайман vs Стивен Кослоу
Где смотреть UFC 282, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 01:30 по мск
- начало прелимов 04:30 по мск
- начало основного карда 06:00 по мск
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
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