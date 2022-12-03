Кард UFC 282 Анкалаев — Блахович, участники, кто дерется 11 декабря, весь список бойцов

Теги UFC Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Ночью 11 декабря на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В главном событии состоится схватка за титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Маомедом Анкалаевым.

Кард UFC 282:

  • Ян Блахович vs Магомед Анкалаев
  • Пэдди Пимблетт vs Джаред Гордон
  • Сантьяго Понзиниббио vs Робби Лоулер
  • Даррен Тилл vs Дрикус Дю Плесси
  • Брайс Митчелл vs Илия Топурия
  • Эдмен Шахбазян vs Далча Лунгиамбула
  • Билли Куарантилло vs Александр Эрнандес
  • Тиджей Браун vs Эрик Сильва
  • Жаирзиньо Розенстрайк vs Крис Дакас
  • Крис Кёртис vs Хоакин Бакли
  • Даниэль Да Силва vs Винициус Сальвадор
  • Джей Перрин vs Рауль Росас
  • Овинс Сент Прю vs Антонио Троколи
  • Камерон Саайман vs Стивен Кослоу

Где смотреть UFC 282, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 01:30 по мск
  • начало прелимов 04:30 по мск
  • начало основного карда 06:00 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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