Кард UFC 282 Анкалаев — Блахович, участники, кто дерется 11 декабря, весь список бойцов

Ночью 11 декабря на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282. В главном событии состоится схватка за титул в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Маомедом Анкалаевым.

Кард UFC 282:

Ян Блахович vs Магомед Анкалаев

Пэдди Пимблетт vs Джаред Гордон

Сантьяго Понзиниббио vs Робби Лоулер

Даррен Тилл vs Дрикус Дю Плесси

Брайс Митчелл vs Илия Топурия

Эдмен Шахбазян vs Далча Лунгиамбула

Билли Куарантилло vs Александр Эрнандес

Тиджей Браун vs Эрик Сильва

Жаирзиньо Розенстрайк vs Крис Дакас

Крис Кёртис vs Хоакин Бакли

Даниэль Да Силва vs Винициус Сальвадор

Джей Перрин vs Рауль Росас

Овинс Сент Прю vs Антонио Троколи

Камерон Саайман vs Стивен Кослоу

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