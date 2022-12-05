Во сколько бой Анкалаев — Блахович: время начала боя утром 11 декабря на UFC 282

Ночью 11 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. В титульном бою состоится схватка за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). В течение 15 лет является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 29 побед и 9 поражений. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 14 мая этого года против Александра Ракича. В этом бою Ян Блахович одержал победу техническим нокаутом.

Магомед Анкалаев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. С 2014 года является профессиональным бойцом, за это время на счету спортсмена 18 побед и 1 проигрыш. На данный момент боец находится на 3 строчке официального рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 30 июля этого года в схватке с Энтони Смитом. В этом бою Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом.

Во сколько смотреть бой Блахович – Анкалаев