Во сколько бой Анкалаев — Блахович: время начала боя утром 11 декабря на UFC 282

Теги UFC Ян Блахович Магомед Анкалаев UFC 282 UFC Vegas Анкалаев - Блахович Бокс/MMA/UFC

Ночью 11 декабря пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который будет проведен на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, США. В титульном бою состоится схватка за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии UFC между Яном Блаховичем и Магомедом Анкалаевым.

Ян Блахович — польский боец смешанных единоборств (полутяжелый вес). В течение 15 лет является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 29 побед и 9 поражений. Ранее Блахович являлся чемпионом в полутяжелом весе по версии UFC, а сейчас занимает 2 строчку рейтинга. Его крайняя схватка состоялась 14 мая этого года против Александра Ракича. В этом бою Ян Блахович одержал победу техническим нокаутом.

Магомед Анкалаев — российский боец смешанного стиля, выступающий в полутяжелом весе. С 2014 года является профессиональным бойцом, за это время на счету спортсмена 18 побед и 1 проигрыш. На данный момент боец находится на 3 строчке официального рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории. Его предыдущий бой был проведен 30 июля этого года в схватке с Энтони Смитом. В этом бою Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом.

Во сколько смотреть бой Блахович – Анкалаев

  • начало турнира в 01:30 по мск
  • начало прелимов в 04:00 по мск
  • начало основного карда в 06:00 по мск
  • начало боя 07:20 по мск
  • трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
  • на телеканале Матч Боец!
  • UFC Fight Pass (весь турнир)

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