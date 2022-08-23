Али Абдель-Азиз: «Конор последний раз побеждал, когда Барак Обама еще был президентом США»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA Барак Обама легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

Менеджер Али Абдель-Азиз уверен, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не получит титульный шанс в ближайшее время.

«Конор последний раз побеждал, когда Барак Обама еще был президентом США. Макгрегор популярен, потому что теперь он — боец на фронтах твиттера и инстаграма. В последний раз когда он дрался, он не показал, что достоин титульного боя.

Послушайте, я понимаю бизнес UFC, но я знаю Дэйну Уайта как свои пять пальцев. Дэйна не даст Конору титульный бой после трех поражений подряд.

Я был бы чертовски шокирован, если бы это произошло», – сказал Абдель-Азиз.

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