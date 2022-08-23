Али Абдель-Азиз: «Конор последний раз побеждал, когда Барак Обама еще был президентом США»

Менеджер Али Абдель-Азиз уверен, что экс-чемпион в двух весовых категориях не получит титульный шанс в ближайшее время.

«Конор последний раз побеждал, когда еще был президентом США. Макгрегор популярен, потому что теперь он — боец на фронтах твиттера и инстаграма. В последний раз когда он дрался, он не показал, что достоин титульного боя.

Послушайте, я понимаю бизнес UFC, но я знаю как свои пять пальцев. Дэйна не даст Конору титульный бой после трех поражений подряд.

Я был бы чертовски шокирован, если бы это произошло», – сказал Абдель-Азиз.

Конор: «Ну и кто теперь лидер рейтинга P4P? Мое правление на вершине такое же долгое, как у лепрекона»

Конор анонсирует возвращение в октагон: «Величайший камбэк в истории. Вы готовы?»