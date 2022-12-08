Александр Емельяненко: «Все умеют принимать поражение. Все проигрывали когда-то»

Российский боец рассказал, что умеет принимать поражения.

«Все умеют принимать поражение. Нет ни одного спортсмена за всю историю существования спорта, который бы не проигрывал.

Я не беру профессиональную карьеру, перед ней есть любительская карьера. Вот он же, любитель, выступал, проигрывал. Все проигрывали когда-то.

С каждым днем человек мудреет, умнеет от жизни и растет. Вот я больше чем уверен, что зритель, может, вспомнит себя год назад и скажет: «Какой я был глупый, сейчас я мудрый».

А через год вспомнит и скажет: «Какой же я был дурак год назад, сейчас я помудрел. Постоянно мы растем, предела этому нет», – считает Емельяненко.

16 декабря на шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Емельяненко подерется с блогером Святославом Коваленко.

Емельяненко – об уличных драках: «Избегаю их, я могу травмировать человека»

Емельяненко про бой с Коваленко: «Я знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов»