Емельяненко про бой с Коваленко: «Я знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов»

Российский боец Александр Емельяненко поделился мнением насчет будущего соперника Святослава Коваленко.

— Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме. Я знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов.

То, что он когда-то дрался, - это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена - это совсем другое.

— У него боев в поп-ММА много, и он очень часто выходит победителем.

— С кем он дерется? С такими же Коваленко. Я тяжелее, опытнее, сильнее.

Бой Емельяненко и Коваленко состоится 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.

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