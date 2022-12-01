Емельяненко – об уличных драках: «Избегаю их, я могу травмировать человека»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, почему избегает драк на улицах.

«Я избегаю драк на улице. Во-первых, потому что я умею бить. Я могу очень сильно травмировать человека.

Во-вторых, сейчас такие люди пошли, не ожидаешь от него... он вроде идет, а в рукаве у него нож. Чуть отвлекся – он тебя пырнул и побежал.

А кто он такой? Кто его искать будет? Он тебя не знает, ты его не знаешь. Ничего не выяснили, а он лишил тебя жизни», – сказал Емельяненко-младший.

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