Емельяненко – об уличных драках: «Избегаю их, я могу травмировать человека»
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, почему избегает драк на улицах.
«Я избегаю драк на улице. Во-первых, потому что я умею бить. Я могу очень сильно травмировать человека.
Во-вторых, сейчас такие люди пошли, не ожидаешь от него... он вроде идет, а в рукаве у него нож. Чуть отвлекся – он тебя пырнул и побежал.
А кто он такой? Кто его искать будет? Он тебя не знает, ты его не знаешь. Ничего не выяснили, а он лишил тебя жизни», – сказал Емельяненко-младший.
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