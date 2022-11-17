Российский тяжеловес прокомментировал конфликт между братом Федором и .

«Как я знаю, Федор никогда плохо не отзывался о Шлеменко. Всегда хорошо говорил, они заочно общались, поддерживали друг друга.

В то время, когда Федор был чемпионом Pride, побил мировых бойцов, Шлеменко только дебютировал в ММА. Можно сказать, пошел по стопам Федора.

Поэтому на месте Шлеменко я бы лучше молчал. Федор всю жизнь в смешанных единоборствах, он создал , дал возможность выступать всем, не только профессионалам, но и любителям. Ему виднее, как вести Союз, что там делать.

Понял, Шура? Ты вместо того, чтобы поясничать в интервью, готовься. Я готов выйти с тобой по правилам ММА, бокса, по любым правилам. Готов выйти и выбить тебе зубы», – сказал Емельяненко-младший.

Александр Шлеменко: «Задет ли тем, что Федор назвал меня бессовестным? Нет. На самом деле мне есть что сказать на все это, но я промолчу»

Федор Емельяненко: «Маловероятно, что пожму руку Шлеменко»