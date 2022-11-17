Емельяненко про конфликт Шлеменко с Федором: «Шура, ты вместо того, чтобы поясничать, готовься. Выйду и выбью тебе зубы»

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Российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал конфликт между братом Федором и Александром Шлеменко.

«Как я знаю, Федор никогда плохо не отзывался о Шлеменко. Всегда хорошо говорил, они заочно общались, поддерживали друг друга.

В то время, когда Федор был чемпионом Pride, побил мировых бойцов, Шлеменко только дебютировал в ММА. Можно сказать, пошел по стопам Федора.

Поэтому на месте Шлеменко я бы лучше молчал. Федор всю жизнь в смешанных единоборствах, он создал Союз ММА, дал возможность выступать всем, не только профессионалам, но и любителям. Ему виднее, как вести Союз, что там делать.

Понял, Шура? Ты вместо того, чтобы поясничать в интервью, готовься. Я готов выйти с тобой по правилам ММА, бокса, по любым правилам. Готов выйти и выбить тебе зубы», – сказал Емельяненко-младший.

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