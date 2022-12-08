Илия Топурия: «Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них – Мовсар Евлоев»

Грузинский боец UFC Илия Топурия высказался по отношению к россиянину Мовсару Евлоеву.

«Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них – .

Когда я наконец-то надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире.

Я знаю, что мне задают вопросы о грузинах только из-за этой крысы Евлоева», – сказал Топурия.

11 декабря Топурия подерется с американцем Брайсом Митчеллом на UFC 282 в Лас-Вегасе.

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