Илия Топурия: «Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них – Мовсар Евлоев»
Грузинский боец UFC Илия Топурия высказался по отношению к россиянину Мовсару Евлоеву.
«Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них – Мовсар Евлоев.
Когда я наконец-то надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире.
Я знаю, что мне задают вопросы о грузинах только из-за этой крысы Евлоева», – сказал Топурия.
11 декабря Топурия подерется с американцем Брайсом Митчеллом на UFC 282 в Лас-Вегасе.
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