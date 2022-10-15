Митчелл про снятие Евлоева: «Все его слова выглядят чертовски дешево»
Американский боец UFC Брайс Митчелл резко отреагировал на отмену боя с Мовсаром Евлоевым.
Россиянин из-за травмы снялся с боя против Митчелла на UFC Fight Night 5 ноября.
«Итак, после месяцев преследования и издевательств надо мной в социальных сетях, Мовсар отказался от боя.
Могу сказать, что меня в жизни никогда так не доставали. Я не приемлю менталитет жертвы, меня это не беспокоит, но он меня сильно разозлил. Мне очень хотелось выйти и врезать ему по лицу.
Он говорил в соцсетях, что я трус и тупица. Меня никогда в жизни так не преследовали… Вы можете говорить, что хотите, но когда дело доходит до такого, то парень должен быть готов к действию.
Все эти слова выглядят чертовски дешево. Они ничего не значат. Мы должны выяснять отношения не на английском языке, а кулаками», – сказал Митчелл.
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