Митчелл про снятие Евлоева: «Все его слова выглядят чертовски дешево»

Американский боец UFC Брайс Митчелл резко отреагировал на отмену боя с .

Россиянин из-за травмы снялся с боя против Митчелла на 5 ноября.

«Итак, после месяцев преследования и издевательств надо мной в социальных сетях, Мовсар отказался от боя.

Могу сказать, что меня в жизни никогда так не доставали. Я не приемлю менталитет жертвы, меня это не беспокоит, но он меня сильно разозлил. Мне очень хотелось выйти и врезать ему по лицу.

Он говорил в соцсетях, что я трус и тупица. Меня никогда в жизни так не преследовали… Вы можете говорить, что хотите, но когда дело доходит до такого, то парень должен быть готов к действию.

Все эти слова выглядят чертовски дешево. Они ничего не значат. Мы должны выяснять отношения не на английском языке, а кулаками», – сказал Митчелл.

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