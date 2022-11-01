Евлоев предложил Каттару подраться после восстановления от травм

Теги полулегкий вес UFC Мовсар Евлоев Келвин Каттар Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Рейтинговый полулегковес UFC Мовсар Евлоев обратился со словами поддержки к Келвину Каттару, который получил травму колена в бою с Арнольдом Алленом, из-за которой Келвин потерпел поражение техническим нокаутом.

«Быстрого восстановления тебе, Келвин. Мне это знакомо. Возможно, время нашего возвращения идеально совпадает. Арнольду Аллену повезло, что ты получил травму», – написал Мовсар в соцсетях.

Мовсар Евлоев: «Врачи сказали, что смогу выступить через 3-4 месяца. Как раз к тому времени может появятся в моем дивизионе достойные соперники»

Менеджер Евлоева сообщил, что Мовсар порвал обе связки колена

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