Топурия заменит Евлоева в бою с Митчеллом 5 ноября на UFC Fight Night 214

14-й номер полулегкого дивизиона UFC Илия Топурия заявил, что заменит травмированного в бою с Брайсом Митчеллом.

«Решено окончательно! Увидимся 5 ноября. Готов умереть, делая вес!» – написал грузинский боец.

Бой Топурии и Митчелла состоится 5 ноября на 214 в Лас-Вегасе.

Топурия идет на серии из 12 побед, четыре из которых одержал в UFC. Последний раз грузин дрался в марте, нокаутировав во втором раунде Джея Герберта.

Митчелл в марте одержал шестую победу в UFC, выиграв единогласным решением судей у Эдсона Барбозы.

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