Мовсар Евлоев: «Врачи сказали, что смогу выступить через 3-4 месяца. Как раз к тому времени может появятся в моем дивизионе достойные соперники»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев сообщил, что перенес операцию на колене.

«Хочу поделиться с вами своим состоянием – операция прошла успешно, чувствую себя очень хорошо.

В очередной раз на себе почувствовал всю суть слов «За каждой тягостью наступает облегчение».

Жду с нетерпением начала очередного подготовительного лагеря и боя. Врачи сказали, что смогу выступить через 3-4 месяца.

Как раз к тому времени может появятся в моем дивизионе достойные соперники, которых я не буду выпрашивать по 3-4 месяца соглашаться на бои, тем самым подвергать свое здоровье риску получить очередную травму из-за многомесячных лагерей», – написал Евлоев.

5 ноября Евлоев должен был драться с Брайсом Митчеллом в главном событии турнира UFC Fight Night 214.

Менеджер Евлоева сообщил, что Мовсар порвал обе связки колена

Топурия заменит Евлоева в бою с Митчеллом 5 ноября на UFC Fight Night 214