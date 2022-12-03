Бой Анкалаев — Блахович прямая трансляция: смотреть онлайн UFC 282
11 декабря в США, Лас-Вегас, на арене «T-Mobile Arena» пройдет очередной номерной турнир UFC 282. В титульном бою за пояс в полутяжелом весе встретятся экс-чемпион Ян Блахович и главный претендент Магомед Анкалаев. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.
Где смотреть онлайн Анкалаев – Блахович
- трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)
- на телеканале Матч Боец!
- UFC Fight Pass (весь турнир)
- начало турнира в 01:30 по мск
- начало прелимов в 04:00 по мск
- начало основного карда в 06:00 по мск
Кард UFC 282
- Ян Блахович vs Магомед Анкалаев
- Пэдди Пимблетт vs Джаред Гордон
- Даррен Тилл vs Дрикус Дю Плесси
- Брайс Митчелл vs Илия Топурия
- Эдмен Шахбазян vs Далча Лунгиамбула
- Билли Куарантилло vs Александр Эрнандес
- Тиджей Браун vs Эрик Сильва
- Жаирзиньо Розенстрайк vs Крис Дакас
- Крис Кёртис vs Хоакин Бакли
- Даниэль Да Силва vs Винициус Сальвадор
- Джей Перрин vs Рауль Росас
- Овинс Сент Прю vs Антонио Троколи
- Камерон Саайман vs Стивен Кослоу
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