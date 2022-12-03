Бой Анкалаев — Блахович прямая трансляция: смотреть онлайн UFC 282

11 декабря в США, Лас-Вегас, на арене «T-Mobile Arena» пройдет очередной номерной турнир UFC 282. В титульном бою за пояс в полутяжелом весе встретятся экс-чемпион Ян Блахович и главный претендент Магомед Анкалаев. Бойцы сразятся за титул чемпиона в полутяжелом весе.

Где смотреть онлайн Анкалаев – Блахович

трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ (основной кард)

на телеканале Матч Боец!

UFC Fight Pass (весь турнир)

начало турнира в 01:30 по мск

начало прелимов в 04:00 по мск

начало основного карда в 06:00 по мск

Кард UFC 282