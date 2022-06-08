Дэйна Уайт: «В поединке между Джонсом и Миочичем есть смысл. Думаю, они подерутся в Вегасе или Нью-Йорке»

Президент UFC Дэйна Уайт анонсировал поединок между тяжеловесами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Фрэнсис Нганну восстанавливается после операции на колене и какое-то время будет вне игры.

В поединке между Джонсом и Миочичем есть смысл. Думаю, они подерутся в Вегасе или Нью-Йорке», – сказал Уайт.

Миочич последний раз выходил в октагон в марте 2021 года, проиграв нокаутом Фрэнсису Нганну в бою за титул.

Джонс не дрался больше двух лет: в 2020 году он объявил о переходе в тяжелый вес, но в настоящий момент не провел ни единого поединка в дивизионе.

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