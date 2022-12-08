UFC анонсировал турнир в Лондоне 18 марта

UFC вернется в Великобританию с 286-м номерным турниром, который состоится 18 марта на арене О2 в Лондоне.

Поединки на лондонском турнире пока не анонсированы, но ожидается, что главным событием станет реванш Леона Эдвардса и Камару Усмана.

Арена О2 в этом году приняла два шоу UFC: турнир UFC Fight Night 204 в марте и UFC Fight Night 208 в июле.

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