UFC анонсировал турнир в Лондоне 18 марта
UFC вернется в Великобританию с 286-м номерным турниром, который состоится 18 марта на арене О2 в Лондоне.
Поединки на лондонском турнире пока не анонсированы, но ожидается, что главным событием станет реванш Леона Эдвардса и Камару Усмана.
Арена О2 в этом году приняла два шоу UFC: турнир UFC Fight Night 204 в марте и UFC Fight Night 208 в июле.
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