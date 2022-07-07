Джонс ответил Нганну, который заступился за Адесанью: «Держи мое имя подальше от своего рта»

Бывший чемпион в полутяжелом весе ответил чемпиону тяжелого дивизиона , который заступился за обладателя пояса в среднем весе Исраэля Адесанью.

«Вы только взгляните на Фрэнсиса, защищающего Эльзу – это так мило. Я мог бы уйти еще на два года, и ваша общая работа все равно не будет соответствовать тому, что я сделал в октагоне.

Я действительно не впечатлен ни тобой, ни твоим мальчишкой – я видел, как вы давали слабину много раз. И твой мальчишка чуть не умер, когда последний раз встречался с Алексом.

Вы оба должны выиграть свои следующие поединки – тогда я буду впечатлен. А до тех пор держи мое имя подальше от своего рта», – написал Джонс в соцсетях.

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