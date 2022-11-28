Пауло Коста – Илону Маску: «Купите Бразилию и присоедините ее к Флориде»

Боец UFC Пауло Коста обратился к новому владельцу твиттера Илону Маску.

«Пожалуйста, купите Бразилию и присоедините ее к Флориде», – написал Коста.

Кроме этого бразилец попросил Маска купить тик-ток и удалить его, а также купить новый глаз Майклу Биспингу.

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