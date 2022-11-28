Пауло Коста – Илону Маску: «Купите Бразилию и присоедините ее к Флориде»
Боец UFC Пауло Коста обратился к новому владельцу твиттера Илону Маску.
«Пожалуйста, купите Бразилию и присоедините ее к Флориде», – написал Коста.
Кроме этого бразилец попросил Маска купить тик-ток и удалить его, а также купить новый глаз Майклу Биспингу.
Пауло Коста: «Игрокам сборной Бразилии не выиграть чемпионат мира. Теперь они все феминисты или извиняются за то, что белые и не геи»
Пауло Коста: «Мой жалкий контракт с UFC истекает через несколько месяцев. В городе появится новый боксер!»
Комментарии