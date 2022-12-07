Прохазка заявил, что UFC пообещал ему титульник: «Посмотрим, как все сложится и не начнет ли UFC ходить зигзагами»

Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка заявил, что промоушен даст ему поединок за титул, когда чех восстановится от травмы плеча.

Напомним, что Иржи получил повреждение, готовясь к реваншу с . После этого боец добровольно отказался от титула.

«Да, мы договорились, что по возвращении я сразу буду драться за титул. Посмотрим, как все сложится и не начнет ли UFC ходить зигзагами.

Никогда не знаешь, какова будет ситуация в будущем. Слушайте, для меня не проблема отказаться от пояса. Если мне обещают титульный матч, то это не проблема», – сказал Прохазка.

Дэйна Уайт: «У Прохазки худшая травма плеча, которую врачи видели за всю историю UFC»

Прохазка не переживает из-за потери титула: «Когда принимаешь путь воина, понимаешь, что ложно, а что истинно»