Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»
Чешский полутяжеловес Иржи Прохазка, отказавшийся от титула UFC в полутяжелом весе, обратился к Магомеду Анкалаеву и Яну Блаховичу, которые разыграют вакантный пояс.
«Обидно слететь с боя, когда до него осталось совсем немного времени. Еще раз извиняюсь перед Гловером.
Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом. Я по-прежнему чувствую себя чемпионом.
Спасибо всем, кто написал мне обращения с поддержкой. Я вернусь еще сильнее. И я верну себе мой титул», – написал Прохазка.
Бой Анкалаева и Блаховича 10 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.
Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс
Прохазка про отказ от титула UFC: «Я вернусь и заберу пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем»
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