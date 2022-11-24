Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Иржи Прохазка UFC 282 Анкалаев - Блахович Прохазка - Тейшейра Бокс/MMA/UFC

Чешский полутяжеловес Иржи Прохазка, отказавшийся от титула UFC в полутяжелом весе, обратился к Магомеду Анкалаеву и Яну Блаховичу, которые разыграют вакантный пояс.

«Обидно слететь с боя, когда до него осталось совсем немного времени. Еще раз извиняюсь перед Гловером.

Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом. Я по-прежнему чувствую себя чемпионом.

Спасибо всем, кто написал мне обращения с поддержкой. Я вернусь еще сильнее. И я верну себе мой титул», – написал Прохазка.

Бой Анкалаева и Блаховича 10 декабря возглавит UFC 282 в Лас-Вегасе.

Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс

Прохазка про отказ от титула UFC: «Я вернусь и заберу пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем»

 

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