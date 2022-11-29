Прохазка не переживает из-за потери титула: «Когда принимаешь путь воина, понимаешь, что ложно, а что истинно»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе , оставивший титул из-за серьезной травмы плеча, заявил, что не жалеет о решении отказаться от пояса.

«Когда принимаешь путь воина, или хотя бы становишься абсолютно честными с собой, то понимаешь, что ложно, а что истинно и куда вам следует двигаться.

Я стал чемпионом UFC пять месяцев назад, и текущая ситуация не меняет моего внутреннего ощущения. Я всегда себя чувствовал чемпионом.

Так что пусть кто-то выиграет титул и докажет, что является лучшим на данный момент, пока я отдыхаю. Для меня будет честью показать, кто на самом деле законный чемпион.

Я хочу намного большего, стать первым номером P4P. Я благодарю поклонников за их поддержку и доверие. Это начало чего-то большого», – сказал чешский боец.

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