Гловер Тейшейра: «Я сказал UFC, что буду готов драться с Анкалаевым в Бразилии. Думаю, что заслужил. Но они отказались»

Ветеран ММА Гловер Тейшейра возмущен решением UFC разыграть вакантный пояс в полутяжелом весе в бою и .

Тейшейра 10 декабря на UFC 282 должен был драться с , но чех снялся из-за травмы и освободил пояс. За титул теперь подерутся россиянин и поляк.

«Мне предложили бой с Анкалаевым, потому что Иржи травмирован. Я попросил дополнительное время, потому что у Магомеда совершенно другой стиль, а мы уже несколько месяцев затачивали навыки под Прохазку.

Я хотел подраться в Бразилии. Сказал UFC, что буду готов драться с Анкалаевым в Бразилии. Мне нужно было несколько недель, чтобы провести лагерь специально под этого парня.

Мне 43 года и я всегда полагаюсь на свою стратегию, чтобы провести идеальный бой. Я действительно хотел вернуть этот пояс Бразилии. Думаю, что заслужил это.

Но мне сказали, что бой должен состояться в Лас-Вегасе. Я предложил им подраться с Блаховичем в Вегасе, так как тренировался раньше под этого парня.

Мне ответили: «Ты уже побеждал Яна, которому 39 лет». Я такой: «Вы шутите? Мне 43 года», – сказал бразилец.

Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс

Прохазка про отказ от титула UFC: «Я вернусь и заберу пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем»