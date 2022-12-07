Менеджер Емельяненко: «Сделаю все, чтобы бой со Шлеменко состоялся в 2023 году»

Никита Бурчак, менеджер ветерана тяжелого веса , заявил, что его клиент может подраться с .

«Не важно, по правилам ММА или бокса. Афиша Емельяненко – Шлеменко не оставит равнодушным никого в этой стране. Это два антагониста, которые в течение долгого времени кусали друг друга.

И тот промоутер, который поймет, что это потенциальная медийная бомба, сорвет большой джекпот. Я сделаю все, чтобы этот поединок состоялся в 2023 году», – сказал Бурчак.

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