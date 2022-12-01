Емельяненко – о бое со Шлеменко: «Мне интересно с любым спортсменом»

Известный российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы выйти в клетку против .

«Интересен ли мне бой со Шлеменко? Мне бой с любым спортсменом интересен. Дело не в весовой или том, кто кого нокаутирует. У него есть своя аудитория, у меня – своя.

Мы боями, турнирами показываем, чем нужно заниматься даже в таком возрасте, как у меня и у него. Мы тянем молодежь в спортзал.

Очень много недовольных диванных критиков, аналитиков, всяких экспертов, которые сидят перед телевизором и комментарии пишут. Пусть в зал придут и хотя бы начнут физкультурой заниматься», – сказал Емельяненко.

Емельяненко – Шлеменко: «Приятно, когда люди отзываются хорошо. Спасибо тебе, Шура»