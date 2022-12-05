Статистиска боя Исмаилов – Шлеменко: Магомед бил чаще и точнее, у Александра 0 попыток тейкдауна

и поставщик данных BD-Sport собрали статистику поединка и .

Напомним, что «Лысый хищник» забрал победу единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).

Исмаилов превзошел соперника во всех аспектах: нанес больше ударов (351:295), показал лучшую точность (47,3% против 30,2%).

Также Исмаилов был сильнее в борьбе: провел три успешных попытки тейкдауна из восьми. Шлеменко же ни разу не пытался перевести оппонента.

Магомед Исмаилов: «Новость дня, напишите: «Исмаилов сказал, что Шлеменко захимарился». По-моему, чуть-чуть тестостерончиком отдавало»