Емельяненко – Шлеменко: «Приятно, когда люди отзываются хорошо. Спасибо тебе, Шура»
Известный российский тяжеловес Александр Емельяненко отреагировал на слова Александра Шлеменко, который заявил, что «Феникс» будет востребованным бойцом, несмотря на поражения.
«Это не слова поддержки, а констатация факта. Каждому человеку приятно, лестно и нравится, когда о нем отзываются хорошо. Спасибо тебе, Шура.
Отношение порождает отношение. Что люди обо мне говорят – они получают обратку. Причем всегда начинает та сторона, которой я отвечаю. Я никогда первым ничего не начинаю», – сказал Емельяненко.
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