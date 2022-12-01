Емельяненко – Шлеменко: «Приятно, когда люди отзываются хорошо. Спасибо тебе, Шура»

Известный российский тяжеловес отреагировал на слова , который заявил, что «Феникс» будет востребованным бойцом, несмотря на поражения.

«Это не слова поддержки, а констатация факта. Каждому человеку приятно, лестно и нравится, когда о нем отзываются хорошо. Спасибо тебе, Шура.

Отношение порождает отношение. Что люди обо мне говорят – они получают обратку. Причем всегда начинает та сторона, которой я отвечаю. Я никогда первым ничего не начинаю», – сказал Емельяненко.

Емельяненко – об уличных драках: «Избегаю их, я могу травмировать человека»