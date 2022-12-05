Василевский раскритиковал Шлеменко: «Он как заправский мужик в сельском магазине. Просто идет и дерется»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский считает, что не развивается как боец.

«Не хватает арсенала. Саша особо не работает над тем, чтобы прогрессировать, разнообразить свою технику, улучшаться в чем-то.

Он на старых дрожжах идет как заправский мужик в сельском магазине. Просто идет и дерется. Если честно, выглядит это именно так.

Многие принимают за мужество то, что он не упал. Почему этого мужества не было с Иличем? Потому что Илич точно попал, а Мага – нет.

Любой боец, которого бьют, будет терпеть. Тем более, когда вышел за большие бабки. Само собой, будет терпеть, поэтому и Шлеменко терпел», – сказал Василевский.

Магомед Исмаилов: «Новость дня, напишите: «Исмаилов сказал, что Шлеменко захимарился». По-моему, чуть-чуть тестостерончиком отдавало»